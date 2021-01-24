الطائرة الاعتراضية بعيدة المدى المصممة على أساس "ميغ - 41" تدخل مرحلة التطوير

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني: "لقد بدأ تطوير الجيل الجديد من المقاتلات الاعتراضية. مشروع الطائرات الاعتراضية بعيدة المدى على أساس ميغ 41 في مرحلة التطوير".

وفي تموز/يوليو الماضي أعلن إيليا تاراسينكو، المدير العام لشركتي "ميغ" و"سوخوي"، أنه سيتم إنشاء طائرة اعتراضية واعدة بعيد المدى (باك دي بي) على أساس "ميغ-31".

ونتيجة لذلك، اقترح الخبراء أن الطائرة الاعتراضية الجديدة ستتفوق على سابقتها من حيث الخصائص التقينة، حيث من المقرر أن تبلغ السرعة القصوى لطائرة (باك دي بي) على اساس "ميغ - 41" حوالي 4 – 4.3 ماخ.