الكشف عن الجيش الذي سجل رقما قياسيا عالميا بخسائر قواته الجوية

فقد انخفض عدد طائراته من 400 طائرة في بداية عام 2014 إلى 222 طائرة في بداية عام 2015، وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

وكانت القوات الجوية في الجيش الأوكراني تملك بحلول عام 2014، 80 طائرة من طراز "ميغ-29" و36 طائرة من طراز "سو-27" و36 طائرة من طراز "سو-25" و24 طائرة من طراز "سو-24".

وفقد الطيران الحربي الأوكراني بعض طائراته في عمليات قتالية في شرق البلاد، بينما اضطرت القوات الأوكرانية إلى سحب عشرات الطائرات من الخدمة بسبب عدم صلاحيتها.

ويشار إلى أن قوات الدول الأخرى التي تشهد نزاعات لم تواجه خسائر كبيرة كهذه.

وتمكنت القوات الجوية الأوكرانية من تعويض بعض خسائرها لتملك في عام 2019، 21 طائرة من طراز "ميغ-29" و35 طائرة من طراز "سو-27" و13 طائرة من طراز "سو-25" و12 طائرة من طراز "سو-24".

وبدأ نظام الحكم في أوكرانيا الحرب في شرق البلاد في عام 2014، في محاولة لاستعادة السيطرة على منطقة دونباس التي تمردت على انقلاب وقع في العاصمة كييف.