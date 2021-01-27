لحظة هبوط مقاتلة شبحية على متن سفينة هجومية... فيديو

تتميز مقاتلات "إف - 35 بي" الأمريكية بالقدرة على الإقلاع والهبوط عموديا وهو ما يمكنها من العمل على متن حاملات الطائرات، كما يمكنها الهبوط على متن السفن الصغيرة.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية اختبار طائرتها الشبحية، التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات، في العديد من المناطق حول العالم بطرق مختلفة.

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An #F35B pilot prepares for a reverse landing on the amphibious assault ship @USSMakinIsland (LHD 8). The Makin Island Amphibious Ready Group is conducting operations off the coast of Somalia in support of Operation Octave Quartz. pic.twitter.com/ZdKBZTAbBg — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) January 27, 2021

ونشرت الصفحة الرسمية لمكتب برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية صورة، قالت إنها لمقاتلة شبحية أمريكية طراز "إف - 35" أثناء هبوطها على متن سفينة حربية هجومية بالقرب من سواحل الصومال.

وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات لإنتاج طائرات "إف - 35" الشبحية التي تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية.

وتم تطوير تلك الطائرة بواسطة شركات أمريكية ضمن برنامج "المقاتلة المشتركة" الذي تشارك فيه العديد من الدول حول العالم، جميعها من حلفاء واشنطن.

ويسمح البرنامج المشترك للدول المشاركة فيه بالحصول على الطائرة الشبحية التي يتم إنتاجها وفقا لجدول زمني تحصل فيه كل دولة على عدد محدد من الطائرات.

ويقول موقع "أفياتا" الأمريكي إن تكلفة المقاتلة الأمريكية " إف - 35" تصل إلى نحو 180 مليون دولار، بينما تصل تكلفة ساعة تشغيل الطائرة إلى 43 ألف دولار.

وتصل سرعة "إف 35" إلى 1.6 ماخ (1930 كم / الساعة)، بينما لا يتجاوز مدى المقاتلة الأمريكية 2200 كم.

وتستطيع "إف 35" التحليق على ارتفاع يصل إلى 20 ألف متر، بسرعة تصل إلى 230 مترا في الثانية.

وأوضح الموقع أن أبعاد المقاتلة "إف 35" هي 15.67 متر، والمسافة بين الجناحين 10.7 متر، ووزنها 13.2 طن.