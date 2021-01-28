إبراز قدرة فريدة لأفضل وسائط الدفاع الجوي الروسية

تعتبر هذه المنظومة أكثر وسائط الدفاع الجوي ذات الصواريخ الاعتراضية قريبة المدى فاعلية. وأعلن صانعها أخيرا عن تطويرها.

ولفت الخبير العسكري يوري كنوتوف في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن منظومة "تور - إم2" تتعامل مع أهدافها، ومنها الطائرات المسيرة المعتدية، بفاعلية كبيرة، وتصيب صواريخها أهدافا محددة بدقة متناهية.

وثمة ما يميز منظومة "تور - إم2" عن غيرها من وسائط الدفاع الجوي، فهي تقدر على التعامل مع الأهداف أثناء الحركة، أي أنها تستطيع أن تطلق صواريخها الاعتراضية عندما تسير ضمن رتل الآليات العسكرية التي تحميها من الهجوم الجوي. ولا تقدر على ذلك سائر وسائط الدفاع الجوي الأخرى باستثناء منظومة روسية أخرى هي "بانتسير".

وتستطيع منظومة "تور - إم2" أن تعمل بصورة أوتوماتيكية دون مشاركة الإنسان، حيث تستطيع أن تميز بنفسها "الصديق" من "العدو" وتقوم بتحديد الأهداف الأكثر خطورة وتطلق النار عليها.

وأضاف الخبير أن منظومة "تور - إم2" هي، برأيه، أفضل وسائط الدفاع الجوي في روسيا وفي العالم.