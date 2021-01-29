"روبوت" جديد ينضم إلى الجيش الروسي... ما مهمته؟

يحرص مصممو العتاد العسكري الروس على إبداع ما يسمح بتجنب الخسائر في الأرواح أثناء العمليات العسكرية.

ومن أجل ذلك يتم تجنيد الرجل الآلي (الروبوت) في وحدات الجيش. انضمت أخيرا إلى إحدى وحدات الجيش الروسي في ريف العاصمة موسكو مجموعة من الروبوتات التي سماها مبدعوها "أوران 9"، وتضم 22 روبوتًا.

وما يسمى بـ"أوران 9" عبارة عن آلة مدرعة كبيرة خالية من البشر. ورغم أن هذه الآلة تزن 12 طنًّا ولا يقودها إنسان إلا أنها تتحرك بسهولة وتسير في اتجاه محدد.

وتوجد في الجيش الروسي روبوتات تحمل نفس الاسم تقريبا "أوران 6". إلا أن روبوت "أوران 6" مهندس عسكري مهمته إزالة الألغام. أما روبوت "أوران 9" فهو مقاتل حددت مهمته الرئيسية في مهاجمة القوات المعتدية. وتُسند إليه أيضا مهمة الاستطلاع وتوفير الدعم الناري لمشاة القوات الصديقة.

يتسلح روبوت "أوران 9" بمدفع عيار 30 ملم. ويستطيع "أوران 9" أن يكتشف ويدمر هدفا يبعد عنه 3 كم في الليل و5 كم في النهار. ويستطيع "أوران 9" أن يكتشف أنه معرّض لخطر إطلاق نار ليسرع بإطلاق ستار من الدخان أو يغادر مكان الخطر.

تستطيع آلة "أوران 9" أن تسير على الأرض الوعرة بسرعة 45 كم في الساعة. ولا يصدر عنها صوت يمكن سماعه. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ200 كم. ولا يتدخل مشغّلو آلة "أوران 9" في عملها بعد تحديد مهمتها. ويمكنهم أن يتواجدوا في مكان يبعد عن روبوت "أوران 9" بـ5 كم عندما يعمل الروبوت على تحقيق المهمة المطروحة عليه.

جدير بالذكر أنه لا يوجد مثيل لهذه الآلة في جيوش العالم الأخرى، حسب تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا".