أول ظهور لأحدث آلية قتالية روسية في الخارج

يكون معرض "أيرو إنديا 2021" المقام في مدينة بنغالور الهندية أول معرض دولي تظهر فيه مركبة قتالية مدرعة روسية من نوع "بوميرانغ".

أعلن فيكتور كلادوف، مسؤول التعاون الدولي في مؤسسة التكنولوجيا "روستيخ" التي تدير مصانع عسكرية عديدة في روسيا، أمام الصحفيين أن المعرض، الذي تنطلق فعاليات في 3 فبراير/ شباط الجاري، يحتوي على مركبتين من المركبات، التي توضع على عجلات آلية "بوميرانغ" هما ناقلة الجنود المدرعة "كا-16" ومركبة المشاة القتالية "كا-17".

وصُنعت آلية "بوميرانغ" لتكون أساسًا لمركبات يمكنها أن تضطلع بمهام عديدة. وظهرت مدرعات من نوع "بوميرانغ" أمام الجمهور في روسيا للمرة الأولى في عام 2019.

تتسلح مركبة "كا-16" بمدفع رشاش من العيار الثقيل يتم التحكم فيه عن بعد، وتستطيع السير على سطح الماء المتموج، ويمكنها أن تغادر ميدان القتال سائرة على ما يتبقى من عجلاتها بعد تدمير اثنتين منها.

وتتسلح مركبة "كا-17" بمدفع آلي عيار 57 ملم وبالمدفع الرشاش و4 قواذف لصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات، ويمكن تسليحها بمدفع سريع عيار 57 ملم.

ويمكن أن تكون آلية "بوميرانغ" أساسا لمدرعات متسلحة بالأسلحة الثقيلة مثل الدبابة ذات العجلات.