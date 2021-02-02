مشاهد تخطف الأنفاس... مقاتلة "سو 34" الروسية تقوم بمناورات قتالية معقدة... فيديو

أجرت مقاتلة روسية من طراز "سو 34" عددا من المناورات والحركات الجوية في سماء منطقة تشيليابينسك.

قام الطيارون المتمرسون بأداء عدد من الحركات الجوي المعروفة كـ"حلقات 90 درجة، وبراميل، وسفينة، وشرائح" على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.

وبحسب ما ورد "برنامج الطيران المتقن سيسمح لمدربي الطيارين في فوج تشيليابينسك الجوي بإعداد أفراد طيران شباب للقيام بعمليات قتالية في الهواء وتدمير أهداف جوية من النوع" المقاتل".

هذا وشاركت أطقم من الطيارين ذوي الخبرة وأكثر من 200 فرد عسكري من وحدات التحكم ودعم الطيران في تطوير برنامج المناورات القتالية.

وأعلن في وقت سابق أن شركة الطيران المتحدة أرسلت قدرات إضافية لزيادة الإنتاج التسلسلي للطائرة Su-57، ومن المقرر تصنيع ما مجموعه 76 مقاتلا.