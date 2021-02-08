قرار الهند بشأن "إس-400" يوقع أمريكا في حرج

تعارض الولايات المتحدة الأمريكية أن تشتري بلدان العالم وسائط الدفاع الجوي الحديثة، وعلى الأخص منظومات "إس-400"، من روسيا حتى أنها تتوعد بـ"معاقبة" مَن يشتري هذه المنظومات، وقد أعلنت فرض عقوبات على تركيا.

وهددت واشنطن بمعاقبة الهند أيضا عندما أعلنت الهند قرارها بشأن استيراد منظومات "إس-400" من روسيا.

ورأت مجلة "فوربس" أن قرار الهند أوقع الولايات المتحدة في حرج لأنها لا تستطيع أن تفرض عقوبات على الهند خشية أن يدفع ذلك الهند إلى توطيد أواصر الصداقة مع روسيا، ويُفقد واشنطن حليفا ضد الصين، كما أشار إلى ذلك سياسيون أمريكيون.

وقال الخبير العسكري الروسي، روسلان بوخوف، لصحيفة "إم كا"، إنه يتفق مع أصحاب هذا الرأي الذي يستبعد إمكانية أن تستخدم واشنطن سلاح العقوبات ضد الهند على الرغم من أن دلهي ترفض الانصياع للضغوط الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن لن تلجأ إلى استخدام العقوبات نفسها التي فرضتها على تركيا ضد الهند لأن الأمريكيين يحتاجون إلى الهند كحليف ضد الصين.

وأعلن نائب مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ عقد توريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية إلى الهند سيتم في الموعد المحدد، مؤكدا أن نيودلهي ستستلم أول دفعة من هذه المنظومات قبل نهاية العام الحالي.