الهند تستلم الدفعة الأولى من منظومة "إس-400" قبل نهاية العام

بنغالور - سبوتنيك. وقال دروجوف، خلال فعاليات المعرض الجوي الفضائي "آيرو إنديا - 2021" سيتم تسليم منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" إلى الهند في الموعد المحدد. ومن المتوقع تسليم الدفعة الأولى قبل نهاية هذا العام".

