الهند تستلم الدفعة الأولى من منظومة "إس-400" قبل نهاية العام

أعلن نائب مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ عقد توريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية إلى الهند سيتم في الموعد المحدد، مؤكدا أن نيودلهي ستستلم أول دفعة من هذه المنظومات قبل نهاية العام.

بنغالور - سبوتنيك. وقال دروجوف، خلال فعاليات المعرض الجوي الفضائي "آيرو إنديا - 2021" سيتم تسليم منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" إلى الهند في الموعد المحدد. ومن المتوقع تسليم الدفعة الأولى قبل نهاية هذا العام".

© Sputnik . Department of the information support of the Baltic region روسيا تسلم الهند "إس-400" قبل نهاية عام 2024

وأشار دروجوف إلى أن المتخصصين الهنود وصلوا إلى روسيا في كانون الثاني/ يناير، وبدأوا التدريب للعمل على منظومة "إس-400".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وقعت موسكو ونيودلهي عقدًا لتوريد خمس مجموعات أفواج من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400 تريومف" بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار، ووصفت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني "روس اوبورون أكسبورت" هذه الصفقة بأنها الأكبر في التاريخ.

وستتم التسويات الخاصة بتصدير أنظمة الدفاع الجوي بالعملات الوطنية. ومن المتوقع أن تكتمل عمليات التسليم بحلول نيسان/أبريل 2023.