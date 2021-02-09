"كلاشنيكوف" تدخل سوق الأسلحة الشخصية ببندقية جديدة...فيديو

تتوسع الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف في إنتاج الأسلحة المخصصة للاستخدام غير العسكري.

وطرحت شركة "كلاشنيكوف" في 8 فبراير/شباط 2021، بندقية جديدة للبيع في سوق الأسلحة الشخصية، وخصصت البندقية الجديدة المعروفة باسم TG2، وهي ذات ماسورة ملساء قصيرة وتشبه رشاش "أ كا104"، للاستخدام في مباريات الرماية ولتعلم مهارة إطلاق النار وكبندقية الصيد.

وقال الخبير إيفان كونوفالوف لـ"سبوتنيك" إن ظهور البندقية الجديدة يدعم هيبة شركة "كلاشنيكوف".

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن قطاع الإنتاج المدني فيها شهد تطورا إيجابيا خلال عام 2020.

وعن فرص نجاح "كلاشنيكوف" في تسويق البندقية الجديدة قال الخبير إن سلاحا شخصيا كهذا يلقى رواجا كبيرا في العالم. لذا فإنه يتوقع أن تحتل هذه البندقية موقعها في السوق في وقت سريع.