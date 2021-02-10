روسيا تختبر "فولك-18" القادرة على إسقاط طائرات العدو المسيرة

وصرح المتحدث باسم شركة "ألماز- أنتي" لوكالة "سبوتنيك" أنه تم الانتهاء من سلسلة الاختبارات لطائرة "فولك-18" المسيرة، وهي طائرة مقاتلة مهمتها اعتراض طائرات العدو المسيرة.

وأشار إلى أن طائرة "فولك-18" تستطيع أن تكتشف طائرات العدو المسيرة بنفسها، ثم تهاجمها برمي الشبكة لكي تقع الطائرة المعادية فيها وتتحطم. ومن الممكن أن تصدم طائرة "فولك" الطائرة المعادية في حال لم يتم إيقافها بالشبكة. وتنفذ طائرة "فولك" مهمتها بشكل أوتوماتيكي بعد أن يؤكد مشغّلها على الأرض قرار مهاجمة الطائرة المسيرة المعادية.

ويبلغ طول طائرة "فولك-18" 60 سنتيمترا، وعرضها 60 سنتيمترا أيضا. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 6 كيلوغرامات. ويمكن أن تستمر طلعتها الجوية لمدة 30 دقيقة.

وينتظر أن تخضع طائرة "فولك-18"، التي لا يوجد لها مثيل في روسيا، للاختبارات الرسمية في العام الحالي.