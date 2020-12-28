"أوريون" طائرة روسية مسيرة تستخدم الصواريخ الموجهة لأول مرة... فيديو

أبلغ مصدر في قطاع صناعة الطائرات وكالة "سبوتنيك" أن طائرة "أوريون" المسيرة أطلقت لأول صواريخ موجهة صغيرة الحجم.

وقال المصدر: "كجزء من الاختبارات المستمرة لمجمع الأسلحة للطائرات المسيرة، أجرت طائرة "أوريون" إطلاقًا فعالاً للصواريخ الموجهة على أهداف أرضية في موقع الاختبار. وبذلك أصبحت هذه الآلة أول طائرة روسية مسيرة تستخدم هذا النوع من الأسلحة".

وأضاف المصدر أنه خلال الاختبارات، استخدمت "أوريون" أيضًا القنابل الانزلاقية الموجهة.

ويمكن لـ "أوريون" أن تبقى محلقة في الجو فترة لا تقل عن 24 ساعة. وتزن طائرة "أوريون" 1100 كغ. ويمكنها أن تحمل أجهزة أو أسلحة تزن 250 كغ.

ودخلت طائرة "أوريون" الخدمة التجريبية في صفوف القوات المسلحة الروسية في أبريل/ نيسان 2020.

وتظهر طائرة "أوريون" في صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني أخيرا، حاملة قنابل موجهة من طراز "كاب-20".

ويبلغ وزن قنبلة "كاب-20" 21 كغ. ويتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية أو ليزريًا.