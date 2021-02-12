أسطول الغواصات الروسية يثير قلق البنتاغون

ويرجع سبب القلق إلى تحسن حالة الغواصات الروسية التي يزداد مداها والقدرة على التخفي وفقا لـ"بزنس إنسايدر".

ودفعت البحرية الأمريكية بوسائل مكافحة الغواصات إلى بحار قريبة من روسيا.

وأجرت وحدات من القوات البحرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي مناورات في شمال المحيط الأطلسي تدربت فيها على مكافحة الغواصات بعد أن أجرت غواصات روسية في نهاية عام 2019 مناورات اختبرت فيها القدرة على الوصول إلى شمال الأطلسي في الخفاء حسب مصادر أمريكية.

كما كشف قائد أسطول الغواصات الأمريكية الأميرال ديريل كودل عن قلقه من إمكانية أن تصل الغواصات الروسية إلى شواطئ أمريكا لتقصفها بالصواريخ.

وقال القائد الأمريكي في تصريحات أدلى بها في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما أجرت وحدات من القوات البحرية الأمريكية تدريباتها في شمال الأطلسي، إن "وطننا لم يعد ملجأ آمنا".