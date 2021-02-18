روسيا تقدم للعالم آلية تجمع بين قدرات 3 وحدات عسكرية

سيكون معرض "ايديكس 2021" في أبوظبي أول معرض دولي خارج روسيا يتم فيه عرض اثنين من أحدث منتجات أهم مصنع روسي لإنتاج المدرعات: دبابة "تي-14" وآلية هندسية شاملة الأغراض.

قال جهاز الإعلام التابع لمصنع "أورال فاغون زافود" إن دبابة "تي-14" هي الدبابة الوحيدة في العالم، التي تمثل الجيل الثالث من دبابات ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومن مميزاتها أن طاقمها يتواجد في قمرة معزولة عن الوقود والذخيرة.

وتتمتع هذه الدبابة التي لا يوجد لها مثيل، بحماية ممتازة ضد المقذوفات المضادة عامة وأسلحة الدقة العالية خاصة، فيما تقع أسلحتها القوية في برج يخلو من طاقم بشري ويتم التحكم فيها عن بعد.

وتحمل الدبابة الروسية المتميزة اسم العربة التي تتحرك بواسطتها "أرماتا"، أما ما يحمل اسم الآلية الهندسية مدرعة شاملة الأغراض تتلخص وظيفتها في تمكين القوات الصديقة من مواصلة سيرها وإنجاز أعمال الهندسة في ظروف الإعاقة النارية وفي ظروف تعويقية أخرى منها ظروف التلوث الإشعاعي.

وتجمع هذه الآلية بين قدرات ثلاث آليات هندسية في آن واحد، آلية الإصلاح والإجلاء وآلية إزالة العوائق وآلية إزالة الألغام.