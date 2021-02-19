تحذير: نظام صواريخ "أفانغارد" الروسي يشكل خطرا غير مسبوق على أمريكا

وتشكل صواريخ "أفانغارد" خطرا منقطع النظير على الولايات المتحدة، وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

ويشار إلى أن صواريخ "أفانغارد" تتمتع بسرعة هائلة وقدرة حركية رائعة حتى أن قوات الدفاع الجوي المعادية لا تشكل خطرا عليها.

ودخلت صواريخ "أفانغارد" الخدمة العسكرية بشكل فعلي. وتعمل روسيا الآن على إكمال بناء المرافق اللازمة للاستفادة القصوى من صواريخ"أفانغارد".

وأعلنت روسيا عن امتلاكها لنظام صواريخ "أفانغارد" في عام 2018. وتستطيع صواريخ "أفانغارد" أن تطير بسرعة 27 ماخ (الماخ هو سرعة الصوت) أو 32 ألف كيلومتر في الساعة، وهي سرعة تمكّنها من شق طريقها وسط طبقة غلاف الأرض الجوي الكثيفة للوصول إلى هدف يزمع ضربه من جهة خالية من وسائط الدفاع الجوي.

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation إطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا

ويزيد من خطورة نظام "أفانغارد" أن صواريخه تحمل رؤوسا حربية تستطيع الوصول إلى أهداف يجب تدميرها بشكل انفرادي بسرعة تعادل أضعاف سرعة الصوت.

وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ "أفانغارد"

ويعد نظام صواريخ "أفانغارد" من الأسلحة الرادعة التي تحتفظ بها روسيا لتُثني من قد يفكر في شن العدوان عن تنفيذ خططه كي لا يتلقى ردا ساحقا.