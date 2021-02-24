سيل الشظايا: "بانتسير" تدمر الطائرات المعادية بطريقة جديدة

تحدث رئيس مكتب تصميم وسائط الدفاع الجوي الذي يحمل اسم الأكاديمي الروسي شيبونوف، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" حول ما يميز "بانتسير إس1إم" عن نظيرتها السابقة "بانتسير إس1" التي كات قد أثبتت جدواها في الشرق الأوسط.

وقال فاليري سلوغين، رئيس فريق مصممي منظومة "بانتسير"، إن إمكانيات منظومة "بانتسير" الجديدة ازدادت، حيث تقدر منظومة "بانتسير إس1إم" على إصابة أهداف صغيرة مثل الطائرات المسيرة، وأهداف سريعة على نحو سواء. كما أنها مهيأة للتعامل مع وسائل الهجوم الجوي المستقبلية.

وتستخدم منظومة "بانتسير إس1إم" صاروخا جديدا يماثل حجمه حجم صاروخ "بانتسير إس1"، ولكنه يتمتع بسرعة أكبر تعادل أضعاف سرعة الصوت، ومدى أكبر مرة ونصف المرة يبلغ 30 كيلومترا. ويدمر الصاروخ الجديد الهدف بطريقة مغايرة من خلال نثر عدد كبير من الشظايا أمامه والتي تقضي على الهدف حين يدخل مجالها.

ويتم عرض "بانتسير" الجديدة في معرض "آيديكس 2021". وقد نالت منظومة "بانتسير إس1إم" اهتمام ممثلي عدة دول هناك.