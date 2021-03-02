مجلة: "سو-35" الروسية من أجمل المقاتلات الحديثة

احتلت الطائرة الروسية "سو-35" المرتبة الثانية في تصنيف أجمل المقاتلات الحديثة في العالم، وفقًا للمجلة الأمريكية "ديفينس بلوك".

احتلت المركز الأول الطائرة الأمريكية F-22 Raptor وحصلت على 40% من الأصوات، وحصلت "سو-35" الروسية على 14% من الأصوات، بينما احتلت طائرة Dassault Rafale الفرنسية (13%) المركز الثالث. كانت مقاتلة القوات الجوية الأمريكية F-15 Eagle بـ (12%) وتايفون الأوروبية (5%) في المراكز التالية.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة الروسية "سو-35" لديها مدى طيران يزيد عن 3500 كيلومتر دون التزود بالوقود، في حين أن F-22 Raptor لديها إمدادات وقود محدودة للغاية (8.2 طن فقط)، ما لا يسمح لها بالبقاء في الجو لفترة طويلة.