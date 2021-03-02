العسكريون الروس يفجرون 200 كيلوغرام من المتفجرات في نهر بالقرب من موسكو...فيديو

قام خبراء المتفجرات الروس في المنطقة العسكرية الغربية بتفجير أطنان من الجليد في نهر في ضواحي موسكو. سوف ينقذ تفجير الجليد السكان المحليين من الفيضانات هذا الربيع.

تشكل سد جليدي بارتفاع ثلاثة أمتار على النهر بالقرب من نارو فومينسك. لتجنب غرق المناطق السكنية، أجرى المهندسون العسكريون تفجيرات دقيقة وطهروا حوالي كيلومتر من القناة. ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية الفيديو.

احتاج الأمر حوالي 200 كيلوغرام من المتفجرات. يعتزم العسكريون مواصلة مساعدة السلطات في مكافحة الفيضانات - تم تشكيل عشرة فرق للتفجير من الجنود ذوي الخبرة في القوات الهندسية.