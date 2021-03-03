مقاتلة "سو 27" روسية تعترض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن اعتراض مقاتلة روسية من طراز "سو 27" لقاذفتين تابعتين لسلاح الجو الأمريكي، كانتا تتجهان نحو الحدود الروسية فوق بحر البلطيق.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع: "في الثالث من شهر مارس/ آذار، رصدت وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من الحدود الروسية".

وأضاف البيان: "حلقت مقاتلة من طراز "سو 27" تابعة لقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية من أجل التعرف عليهما".

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية تعرف على الهدفين، وتبين أنهما قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي1 بي" تابعتين لسلاح الجو الأمريكي، وقد قامت بمرافقتهما فوق بحر البلطيق.