لأول مرة... عرض فيديو استخدام مقاتلة "سو-57" الروسية لمدفعها

تم عرض اختبارات المدفع القابل للسحب لمقاتلة "سو-57" الروسية لأول مرة في مقطع فيديو على الإنترنت.

ونشر مقطع فيديو مدته ثماني ثوان للاختبارات الأرضية لمدفع غي شب030-1 لمقاتلة "سو-57" على الإنترنت. يُظهر الفيديو كيف يمتد مدفع 30 ملم من الجانب الأيمن فوق الجناح ويطلق عشر طلقات على هدف ورقي.

قام الكاتب، مارك إيبيسكوبوس في مجلة "ناشيونال إنترست" بتحليل هذا الفيديو. وأشار إلى أن الطائرة لم يتم طلائها وقد تكون بمثابة منصة اختبار أرضية لهذا السلاح. لا يزال من غير الواضح بالضبط كيف تم تحسين المدفع بالمقارنة مع النموذج السوفيتي الأصلي في الثمانينيات. تم تثبيت هذا السلاح على مجموعة متنوعة من المقاتلات السوفيتية، بما في ذلك سو-27 وميغ-29. يمتلك المدفع الثقيل ذو السبطانة القصيرة ارتدادًا خطيرًا ويجب أن يولد اهتزازًا وصوتا قويا، مما قد يمثل مشكلة لمقاتلة خفية مثل سو-57. ومع ذلك، فإن ارتداد المدفع يمكن تقليله جزئيًا بتركيب معدات أخرى.

يمكن أن يكون المدفع مفيدًا للطائرة سو-57 لتدمير الأهداف الأرضية وأثناء الدوريات الجوية.

يذكر الكاتب أن هذا السلاح ليس سوى جزء صغير من القدرة القتالية الهائلة للمقاتلة. لديها 12 نقطة تعليق ومتوافقة مع مجموعة متنوعة من صواريخ جو - جو.

أيضًا، سيتم تجهيز سو-57 بصاروخ بعيد المدى تفوق سرعته سرعة الصوت، ومن المقرر أن يتم تشغيله في المستقبل القريب.