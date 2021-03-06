جورجيا ترسل أول طائرة "سو-25" مرممة إلى الجو

أعلنت وزارة الدفاع الجورجية أن أول طائرة من طراز "سو-25" أعيد بناؤها وتحديثها من قبل قواتها الخاصة أُقلعت بنجاح، اليوم السبت، حسبما صرح مراسل صحيفة "فزغلياد" الروسية في تبليسي.

وقالت وزارة الدفاع إنه سيتم استخدامها الآن لأغراض قتالية وتدريبية.

وستواصل شركتا "تبليافيسترويتل" و"دلتا" استعادة الطيران القتالي لجورجيا بشكل تدريجي.

وحضر الرحلة الأولى وزير الدفاع جوانشير بورشولادزه وممثلون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وكان وزير الدفاع السابق ورئيس الوزراء الآن، إيراكلي غاريباشفيلي، قد أعلن عن برنامج ترميم وتحديث "سو-25" العام الماضي.

في الوقت نفسه، يتم إعادة تدريب موظفي الطيران والموظفين التقنيين.