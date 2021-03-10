مجلة تعلن تعزيز إمكانيات الغواصات الروسية لتدمير حاملات الطائرات الأمريكية

ووفق "ناشيونال إنترست"، فإن روسيا وضعت الخطة لمواجهة حاملات الطائرات الأمريكية، حين قررت تسليح غواصات أسطولها بصواريخ قادرة على ضرب حاملات الطائرات.

وكانت روسيا في زمن الاتحاد السوفيتي تملك غواصات مهيأة للتعامل مع حاملات الطائرات المعادية. وعرفت فئة هذه الغواصات باسم "غرانيت" (أو "أوسكار" حسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي).

وتتميز غواصات "أوسكار" بوجود الفجوة بين سطحي هيكلها الداخلي والخارجي التي تحمي الغواصة ضد طوربيدات العدو. وثمة ميزة أخرى هي أن غواصات "أوسكار" تقدر على اختراق طبقة الجليد للوصول إلى سطح المحيط المتجمد الشمالي.

ثم قامت روسيا بتطوير فئة غواصات "غرانيت" إلى فئة تحمل اسم "أنتي" (أو "أوسكار 2").

وأعلنت قيادة البحرية الروسية، في فبراير/شباط 2021، قرارها بشأن ضم غواصات جديدة إلى فئة "أنتي" وتسليحها بصواريخ "كاليبر" وهي صواريخ تزيد الإمكانيات الضاربة لغواصات "أنتي" مرتين على أقل تقدير.

وفضلا عن ذلك، فإن العملية التطويرية التي تخضع لها غواصات "أنتي" تمنحها القدرة على حمل صواريخ "تسيركون" الجديدة الأسرع كثيرا من الصوت.