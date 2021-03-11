بعد أنظمة "إس 400"... تركيا تدرس إمكانية شراء طائرات عسكرية روسية

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، اليوم الخميس، أن بلاده لا تستبعد إمكانية شراء مقاتلات روسية من طراز سو-35 وسو-57، مشيرا إلى أن الأولوية هي لتطوير مقاتلاتها من الجيل الخامس.

وقال ورانك لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بشأن إمكانية شراء تركيا للمقاتلات الروسية من طراز "سو-35" و"سو-57": "إذا كان لدى روسيا طائرة تلبي احتياجاتنا الحالية، وإذا لم تكن هناك صعوبات في إدخالها إلى نظامنا وإطلاقها، فيمكننا بالطبع شرائها من روسيا أو من دولة أخرى في أوروبا".

ووفقا لورانك، فإن هذه المسألة كثيرا ما تثار في اجتماعات قادة البلدين: "بالطبع، أولويتنا هي أولاً وقبل كل شيء تطوير قدرات تركيا الذاتية في تطوير مقاتلات الجيل الخامس. ولكن إذا كان لدى روسيا طائرة تلبي احتياجاتنا ومهامنا، فإن تركيا ستحصل عليها".

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "F-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ورفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".

وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، "إس-400" لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.