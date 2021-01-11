تركيا مستعدة لشراء المنظومة الثانية من صواريخ "إس -400" من روسيا بشرط تبادل التكنولوجيا

قال إسماعيل دمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إن بلاده مستعدة لشراء المجموعة الثانية من أنظمة الدفاع الجوي "إس -400" من روسيا، بشرط نقل التكنولوجيا.

صرح رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، بأن بلاده مستعدة لشراء المنظومة الثانية من صواريخ "إس -400" من روسيا بشرط تبادل التكنولوجيا.

ونقلت قناة "سي إن إن" التركية عن دمير قوله، اليوم الاثنين: "حتى يتم فرض عقوبات إضافية [من قبل الولايات المتحدة]، لا نرى أي خطر. إذا أردنا، لكانت المنظومة الثانية من "إس-400" قد وصلت اليوم، لكننا مهتمون بالإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا".

وأضاف رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، أن "أنظمة "إس-400" التي تسلمتها تركيا "جاهزة للتشغيل وستستخدم بمجرد ظهور الحاجة".

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "F-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ورفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".

وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، "إس-400" لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.