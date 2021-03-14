جنرال بريطاني: مقاتلات "إف-35" تفلس جيش المملكة

قال جنرال بريطاني إن القوات المسلحة البريطانية فقدت إلى حد كبير استعدادها القتالي، ولا يمكنها دعم الولايات المتحدة بشكل فعال ومواجهة الجيش الروسي.

قال الجنرال البريطاني ريتشارد دانات، الذي ترأس في الفترة من 2006 إلى 2009 هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، في مقابلة مع صحيفة "ذا ميرو" البريطانية: "الروس يضحكون علينا، والأمريكيون يهزون رؤوسهم".

وجاء في المنشور أن "وزارة الدفاع أفلست بسبب المقاتلات الشبحية من طراز F-35B التابعة لسلاح الجو الملكي - 80 مليون جنيه استرليني لكل منها وبتكلفة تصل إلى 90 ألف جنيه في الساعة من التشغيل".

وفقًا للقائد العسكري السابق، حتى القوات الجوية الأمريكية، بدأت في البحث عن طائرة مقاتلة أرخص ومن المرجح أن يتم تخفيض خطط شراء 138 طائرة من طراز F-35B للمملكة المتحدة إلى 48 طائرة.

لاحظ أنه في وقت سابق قام البرلمان البريطاني بتقييم إمكانات القوات المدرعة لبريطانيا العظمى وروسيا. وأشار الخبراء إلى تقادم الدبابات والعربات المدرعة، وكثير منها يزيد عمرها عن 30 عامًا.