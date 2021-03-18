إعلام: ترافق مقاتلة الجيل الخامس الروسية مع طائرة "كاميكازي"

استعرضت مجلة عسكرية إمكانيات مقاتلة الجيل الخامس الروسية في حال ترافقها مع طائرة دون طيار.

ورأت مجلة "ذي ناشيونال إنترست" أن الوظيفة الأساسية لطائرة "غروم" ستتمثل في مساندة مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57"، ومن أجل ذلك سيتم تزويج طائرة "غروم" مع مقاتلة "سو-57". ومن المفروض، حسب المجلة الأمريكية، أن تحمل رفيقة مقاتلة الجيل الخامس الروسية مجموعة من الطائرات المسيرة الصغيرة لتنفيذ عمليات الكاميكازي (الانتحارية).

وكانت شركة "كرونشتادت" الروسية المصنعة للطائرات المسيرة قد أعلنت إنجازها لتصميم طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "غروم" (هذه الكلمة الروسية تعني الرعد).

وصرح رئيس الشركة، نيكولاي دولجينكوف، لـ"سبوتنيك" أن من المفترض أن تعمل طائرة "غروم" ضمن ثنائي يضم أيضا طائرة مقاتلة يقودها طيار مثل "سو-57". وأشار إلى أن طائرة "غروم" ستقوم بتأمين الطائرات المقاتلة، التي يقودها طاقم بشري من خلال تدمير وسائط الدفاع الجوي المعادية وتنفيذ مهام قتالية أخرى.

ومن الممكن أن تحمل طائرة "غروم" التي يبلغ وزنها 7 أطنان ويمكنها أن تحمل ما يزن 500 كيلوغرام، جملة طائرات مسيرة أخرى تضطلع بعضها بمهمة الاستطلاع والاستخبار بينما توكل إلى بعضها الآخر مهمة تنفيذ العمليات التفجيرية ضد العدو.

وكانت روسيا قد صنعت الطائرة المسيرة المخصصة لمساندة مقاتلة "سو-57". وتخضع هذه الطائرة التي أطلق عليها اسم "أوخوتنيك" (هذه الكلمة الروسية تعني الصياد) للاختبارات. ورأت "ذي ناشيونال إنترست" أن طائرة "غروم" ستُصنع كبديل لطائرة "أوخوتنيك".