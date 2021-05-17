مجلة: "سو-57" الروسية يجب أن تحل محل "إف-35" الأمريكية في أوروبا

كتب مؤلف المنشور، كارستين رييسي، أن "أفضل" طائرة مقاتلة أمريكية من طرازF-35، والتي يتم تصديرها بنشاط، لا جدوى منها". في رأيه، إن F-16 و F-18 القديمة أفضل من المحدثة.

يقول المنشور: "طائرة F-22 رائعة حقًا، لكن عدد هذه المقاتلات محدود، ولن يتم إنتاجها أو تصديرها".

يريد الاتحاد الأوروبي الآن البدء في بناء نظام جوي قتالي متعدد الأغراض للقرن الحادي والعشرين (FCAS)، والذي يتضمن الجيل القادم من مقاتلات Eurofighter. هذه المبادرة صحيحة، لكن الاتحاد الأوروبي متأخر بشكل ميؤوس منه.

يلفت الكاتب انتباه القراء إلى أن الطائرة ذات معايير الطيران والقتال الممتازة في المستقبل يمكن أن تصبح مقاتلة تنافسية حقًا. في رأيه، من غير المرجح أن ينفذ الاتحاد الأوروبي برنامج FCAS حتى عام 2024 ، إذا لم يجد شريكًا مناسبًا.

تمتلك روسيا جزءًا كبيرًا وحيويًا مما يحتاجه الاتحاد الأوروبي: منصة طائرات سو-57 متفوقة حقًا، والاتحاد الأوروبي لديه ما يلزم لجعلها زعيمًا عالميًا حقيقيًا في زمن الحرب. سيؤدي هذا إلى تغيير قواعد اللعبة.

وفقا للكاتب، ستكون هذه ثورة حقيقية. سيسمح هذا المشروع الخاص بالاتحاد الأوروبي وروسيا لموسكو وبروكسل بتبادل بعض أكثر التقنيات الأمنية حساسية مع بعضهما البعض.

سيصبح الاتحاد الأوروبي مستقلاً عن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، بينما ستبقى روسيا مستقلة عن التكنولوجيا العسكرية الصينية. سيتم تعزيز كلاهما في سباق التكنولوجيا العالمي، والذي هو فوز للطرفين.

باكستان والهند مهمتان لكل من روسيا والاتحاد الأوروبي - كدولتين تتمتعان بموارد بشرية ضخمة. الهند معرضة للخطر بسبب عدم وجود جيل جديد من الطائرات للتصدير من الغرب. وعلى الرغم من أن الهند قوية للغاية في مجال البحث والتطوير، ولكنها لا تستطيع القيام بمثل هذا المشروع بمفردها. تحتاج الهند إلى طائرة مقاتلة تنافسية حقًا لموازنة أفضل المنتجات الصينية مثل J-20 و FC-31 / FC-35.

يشير مؤلف المنشور إلى أن باكستان اليوم بحاجة إلى طائرات مقاتلة مثالية. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع إسلام أباد من شراء الجيل التالي من الطائرات المقاتلة من الصين (J-20 و FC-31 / FC-35) هو أن باكستان ستحصل على طائرة مقاتلة أفضل مما يمكن أن تقدمه الصين.

كتب رييسي: "أشعر أن روسيا (وربما الاتحاد الأوروبي) في مثل هذا المشروع ستكون مستعدة لتصدير طائرة مقاتلة محتملة من الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى كل من باكستان والهند".

ويرى أن مشروع المقاتلة المشتركة يجب أن يوضع في إطار السلام بين باكستان والهند. هل يمكنك تخيل أمر أفضل لتعزيز السلام بين باكستان والهند من تشكيل مجموعات عمل مشتركة حول مشروع دفاع مشترك؟ الكثير من المعرفة اللازمة (بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) متاحة بسهولة في كل من باكستان والهند.

ويتساءل: "فلماذا لا تستخدمه من أجل المصالح العامة؟".

يشير الكاتب إلى أن الطائرة F-35 لها مدى قصير يمكن السخرية منه، ولا يوجد نظام حرق خلفي لتغطية مسافات طويلة في وقت قصير، وهو أمر رئيسي في الحرب الحديثة، وحمولة متواضعة. تتفوق سو-57، كمنصة، على منافستها الأمريكية في كل هذه المعايير والعديد من المعايير الأخرى. جنبا إلى جنب مع مثل هذه الطائرات، ستقود باكستان والهند بحر العرب وخطوط أنابيب النفط. لا يمكن لأي حاملة طائرات أجنبية في المحيط الهندي التصرف ضد رغبات باكستان والهند. إذا أنشأت أوروبا وروسيا مقاتلة مشتركة جديدة تعتمد على سو-57، فسيكون ذلك بمثابة ضربة مدمرة للهيمنة الأمريكية في سوق المقاتلات من الجيل الخامس.

يقول المنشور: "تخيل التغييرات في قواعد اللعبة التي يمكن أن يجلبها هذا إلى المحيط الهادئ والقطب الشمالي".

ومع ذلك، لبدء مشروع المقاتلة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، يجب البدء ببناء الثقة بين بروكسل وموسكو، والتي ستكون بداية صغيرة لنهاية كبيرة.