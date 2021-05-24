الدفاع البيلاروسية توضح سبب مرافقة "ميغ-29" لطائرة "ريان إير"

أعلن نائب قائد سلاح الجو في بيلاروسيا أندريه غورتسيفيتش أنه تم إرسال مقاتلة ميغ-29 التابعة لسلاح الجو البيلاروسي لمرافقة طائرة "ريان آير".

وأكد غورتسيفيتش أن مقاتلة سلاح الجو البيلاروسي رافقت طائرة الركاب بعد العلم باحتمال وجود عبوة ناسفة على متنها.

وقال: "بعد أن اتخذ قائد هذه الطائرة المدنية قرارًا بالهبوط في مطار مينسك -2 البديل وغير المسار في اتجاه مينسك، تم اتخاذ قرار وإرسال المقاتلة ميغ- 29 من مطار بارانوفيتشي إلى الجو".

وأضاف أن سلاح الجو البيلاروسي مستعد دائمًا لتقديم المساعدة لأي طائرة في حالة الكوارث أو الظروف القاهرة.

وفي وقت سابق، اتهم الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، السلطات البيلاروسية بأنها "أجبرت" طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان آير" الأيرلندية على الهبوط في مطار مينسك من أجل اعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان على متنها.

وفي حادثة مشابهة في عام 2013، تم تحويل مسار طائرة رئيس بوليفيا السابق ايفو موراليس خلال رحلة متجهة من موسكو إلى بوليفيا، للهبوط في فيينا للاشتباه في وجود الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن على متنها. وفي وقت لاحق، تم فتح المجال الجوي الأوروبي للطائرة.