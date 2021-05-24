"مي- 35" تدعم القوات الروسية الخاصة بضربة صاروخية في سماء كوبان... فيديو

دعمت أطقم مروحيات النقل والقتالية "مي-35" القوات الروسية الخاصة في التدريبات في إقليم كراسنودار.

قام الطيارون بإيصال مفارز الهجوم إلى المنطقة المحددة، ثم قاموا بإطلاق النار من أجل ضمان التقدم الآمن خلف خطوط العدو الافتراضي.

وأثناء التمرين، نفذ المختصون مهام الكشف عن أهداف العدو، وكذلك تسليم الذخيرة إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها في الغابات والجبال. ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو التمارين.

مي-35 هي مروحية نقل وقتال روسية وهي تحديث عميق لمروحية مي-24.