مجلة: "إس-500" "قاتل" الطائرات الشبح

يعد نظام الصواريخ للدفاع الجوي "إس-500"، الذي سيدخل خدمة القوات المسلحة الروسية قريبا، إحدى أكثر الوسائل فعالية لمواجهة مقاتلات الشبح الأمريكية من الجيل الخامس F-35 Lightning II و F-22 Raptor.

كتب مارك إيبيسكوبوس، في مجلة "ناشيونال إنترست"، عن هذا الموضوع.

يشير المؤلف إلى اجتماع في وزارة الدفاع الروسية، أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الانتهاء بنجاح من اختبارات أنظمة إس-500 والبدء في تسليمها للقوات.

وفقًا له، يعتبر المجمع الجديد "أكثر كمالًا من سابقه إس-400 من جميع النواحي تقريبًا"، ولديه عدد من الإمكانات الجديدة.

- مجهز بصواريخ حديثة من سلسلة 77N6، وقادر على اعتراض صواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والطائرات الأخرى بسرعات تتجاوز 5 ماخ. يمكن للمجمع تدمير الصواريخ الباليستية على مسافة تصل إلى 600 كيلومتر، بينما يضرب في نفس الوقت ما يصل إلى 10 رؤوس حربية تحلق بسرعة تصل إلى سبعة كيلومترات في الثانية.

ونقلاً عن تصريحات مطوري المجمع، يشير الخبير إلى أن نظام الدفاع الجوي الجديد يحيد الأسلحة الهجومية الأمريكية ويتفوق على جميع الأنظمة الأمريكية المضادة للطائرات والصواريخ.

يعد إس-500، من بين أحدث الأسلحة الروسية، من أكثر الردود المباشرة والأكثر فعالية على مقاتلات الشبح من الجيل الخامس مثل F-35 Lightning II و F-22 Raptor الأمريكية الصنع. تقول ألماز-أنتي والمراقبون العسكريون الروس بثقة إن إس -500 مع نظام استهداف قوي وقدرات شبكة حديثة يمكنها مقاومة الطائرات الشبحية.

وفقًا للكاتب، لا يُقصد من إس-500 أن تحل محل مجمعات الأجيال السابقة بقدر ما توفر مستوى إضافيًا من شبكة الدفاع الجوي الروسية وسيتم استخدامها مع إس-400 وإس-300.

إس-500 تحمي ضد أصعب التهديدات التي ستواجهها روسيا في العقود القادمة، ولا سيما الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ومقاتلات الشبح الحديثة بقدرات اختراق عميقة، وفقا للمؤلف.