60 عاما في الخدمة..."الدب" الروسي القاذفة الوحيدة في العالم تعمل بالمروحة

في الأسبوع الماضي، قام زوجان من القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز تو-95 (أو "الدببة" وفقًا لتصنيف الناتو) برحلة مجدولة فوق البحر الأسود، وفقًا لموقع Business Insider.

لوحظ في المنشور، أن هذه الرحلة، التي استغرقت خمس ساعات، كانت "مجرد واحدة من الطلعات المنتظمة لقاذفة الحرب الباردة وأظهرت بوضوح قدرتها على قطع مسافات بعيدة".

كما يتذكر مؤلف المقال، تعد تو-95 واحدة من أقدم الآلات التي لا تزال في خدمة القوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى أنها القاذفة الوحيدة في العالم التي تعمل بالمروحة والتي لا يزال الجيش يشغلها. تم تطوير الطائرة في الخمسينيات من القرن الماضي بأمر من الاستراتيجيين السوفييت، الذين "طلبوا قاذفة بأربعة محركات قادرة على الطيران لمسافة 8000 كم وضرب جميع أنحاء الولايات المتحدة". اختار المهندسون السوفييت محركات المروحة نظرًا لحقيقة أن المحركات النفاثة في تلك الأوقات كانت تستهلك الوقود بسرعة كبيرة.

تم تحديث الطائرة، التي ظلت في خدمة القوات الجوية الروسية لأكثر من 60 عاما، بشكل كبير - تحولت إلى شيء "أكثر بكثير" من آلة قادرة في الأصل على إسقاط قنابل غير موجهة فقط، على الرغم من أن أحد أهم الميزات فيها لا تزال قدرة حمل أوزان ثقيلة وتحليقها لمدى بعيد، وفقًا لإنسايدر.

كتبت الصحيفة أنه في عام 1981، تم إصدار نسخة معدلة من القاذفة تو-95إم إس"، المصممة لصواريخ جو-أرض جديدة. في الوقت نفسه، على عكس الأمريكية B-52، التي تم تحديثها أيضًا بشكل متكرر، فإن تو-95إم إس ليست آلات قديمة تم تحسينها: نظرًا لأن القاذفات التي تم إنتاجها في الخمسينيات والستينيات لم تكن مناسبة للتحديث، فقد قرر الاتحاد السوفيتي بدء إنتاجها مرة أخرى. لهذا السبب، فإن تو-95إم إس على الرغم من "مظهرها القديم تقريبًا" مقارنة بالطائرة B-52 - هي في الواقع طائرات أحدث بكثير من نظيراتها الأمريكية.

هذا هو السبب في أن تو-95إم إس لا تزال عنصرًا رئيسيًا في المكون الجوي للثالوث النووي الروسي، وقد تم تجهيز أحدث إصداراتها بأحدث صواريخ X-101 ، والتي يمكن إعادة توجيهها بعد إقلاع القاذفة.