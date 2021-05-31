شويغو: نحو 200 سفينة و15 ألف شخص يشاركون في العرض العسكري البحري

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن حوالي 200 سفينة وما يصل إلى 15 ألف جندي وعسكري سيشاركون في العروض البحرية العسكرية في عيد البحرية الروسية، والذي سيقام في مدن مختلفة في 25 يوليو/تموز.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الدفاع، بإيعاز من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، ستقيم العرض البحري الرئيسي الخامس في تاريخ روسيا هذا العام. حسب التقاليد، سيقام في يوم البحرية في 25 يوليو في سان بطرسبرغ. سيقام العرض في عام الذكرى 325 للأسطول الروسي. أيضا، ستقام العروض البحرية في قواعد قوات الأساطيل والأساطيل الصغيرة - في سيفيرومورسك، بالتييسك، سيفاستوبول، كاسبييسك وفلاديفوستوك، وكذلك في البحر الأبيض المتوسط ​​- في ميناء طرطوس.

في المجموع، ستشارك في العروض ما يصل إلى 200 سفينة حربية من مختلف الفئات، وحوالي 80 طائرة، وأكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية، وما يصل إلى 15 ألف فرد عسكري ومدني. وقال الوزير، بفضل البث المباشر بالفيديو، سيتمكن ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم من مشاهدة هذه الاحتفالات.

وأضاف شويغو أنه "ستشارك 39 سفينة وقاربًا وسبع غواصات و48 طائرة وأكثر من أربعة آلاف جندي في العرض الرئيسي في سانت بطرسبرغ. مشيرا إلى أن سفن مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي تشارك للمرة الأولى في الحدث".

وشدد شويغو على أنه سيتم اتباع جميع الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا خلال أحداث الاستعراض.