صربيا تريد شراء المزيد من المروحيات وأسلحة الدفاع الجوي الروسية

قال مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسي، دميتري شوغاييف، اليوم الجمعة، إن بلغراد تدرس إمكانية شراء معدات عسكرية إضافية من روسيا، بما في ذلك طائرات هليكوبتر وأنظمة دفاع جوي.

وقال شوغاييف في منتدى "سان بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي، إنه "في الوقت الحالي، يتطور التعاون الروسي الصربي بشكل نشط، وتدرس القيادة الصربية إمكانية شراء أسلحة ومعدات عسكرية إضافية، بما في ذلك طائرات هليكوبتر وأنظمة دفاع جوي".

وأشار شوغاييف إلى أنه "من المتوقع على المدى المتوسط، زيادة تطوير التعاون في مجال خدمات ما بعد البيع، وتوريد قطع الغيار والمكونات، وتنظيم أعمال الإصلاح للمعدات الموردة مسبقًا".

وقال شوغاييف: إن "جمهورية صربيا شريك استراتيجي لروسيا في المنطقة الأوروبية في مجال التعاون العسكري التقني، والجانب الروسي على استعداد لتزويد أصدقائنا الصرب بالدعم الشامل سواء في الحصول على النماذج النهائية الروسية الصنع وضمان الجاهزية القتالية للمعدات التي تم توفيرها بالفعل".

وتعتبر صربيا أكبر مستورد للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية في أوروبا. وسلمت روسيا إلى صربيا 30 دبابة حديثة من طراز T-72MS، و30 مركبة مدرعة من طراز BRDM-2، و7 طائرات هليكوبتر من طراز Mi-17 و Mi-35 ، وست مقاتلات من طراز MiG-29.

وحصلت بلغراد أيضا على بطارية من أنظمة "بانتسير-اس 1" للدفاع الجوي.

هذا وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش: إن "بلاده تريد امتلاك مجمع "إس-400" الروسي، لكنها لا تستطيع تحمل تكاليفه حتى الآن".