الدفاع الروسية تنشر مقطعا يظهر تدمير مقاتلة "سو 34" لأهدافها... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر مناورات مقاتلة - قاذفة فرط صوتية من طراز "Su-34 "خلال تمرين في منطقة كورغان.

وبحسب ما نشرته الوزارة فقد قامت مقاتلات الدفاع الجوي بتدمير مطار تم فيه محاكاة أهداف العدو، وذلك باستخدام صواريخ "S-13" غير الموجهة.

كما وشاركت طائرة الاستطلاع Su-24MR، المقاتلات في العثور على موقع المطار الميداني.

يذكر بأنه تم تصميم المقاتلة Su-34، لتدمير الأهداف الأرضية والجوية ليلا ونهارا في ظروف مناخية طبيعية وصعبة.

ويتكون طاقم المقاتلة من شخصين، ويمكن للمقاتلة حمل ما يصل وزنه إلى 8 أطنان من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ "جو-جو" و "جو-أرض"، بالإضافة للقنابل الجوية والصواريخ الموجهة.

وبحسب المصادر لدى الجيش الروسي أكثر من 120 مقاتلة من هذا النوع.