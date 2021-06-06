كينيا تصبح ثالث دولة أفريقية تتزود بمدرعات تركية الصنع..صورة

ستصبح كينيا ثالث بلد أفريقي يستورد مدرعات عسكرية من تركيا، بعد دخول شركة "قطمرجيلار" التركية للصناعات الدفاعية، السوق المحلية.

وأعلن فرقان قطمرجي، وكيل رئيس مجلس إدارة شركة "قطمرجيلار"، عن فوز الشركة بمناقصة لتصدير مدرعات من إنتاجهم إلى كينيا.

وقال "قطمرجي" إن المناقصة التي طرحتها وزارة الدفاع الكينية، تتضمن تصدير 118 مدرعة رباعية الدفع ذات عجلات، إلى البلد الإفريقي.

Afrika'nın güvenliği Türk zırhlı araçlarına emanet



Türk savunma sanayisindeki zırhlı kara aracı üreticilerinin son dönemde Afrika'da kazandıkları ihalelere Kenya'da 118 araçlık bir yenisi eklendi.#Katmerciler #Hızırhttps://t.co/JOmauFXbMU#Katmerciler #Hızır pic.twitter.com/lAtrwnjjGA — Katmerciler A.Ş (@KatmercilerAS) June 3, 2021

وأوضح أن هذه المناقصة، تأتي في إطار توسيع شركته، أنشطتها في القارة الأفريقية، لافتاً إلى ازدياد الإقبال الأفريقي على المدرعات التركية.

مفيدا بأن كينيا ثالث بلد إفريقي تستورد المدرعات التركية، مبينا أنهم يهدفون لتسليم البلد الإفريقي، المدرعات الـ 118، خلال عامين، بحسب ما نقل موقع "ترك برس".

وارتفع عدد الشركات التركية في قائمة "أفضل 100 شركة للصناعات الدفاعية" (Defense News Top 100) الأكثر شهرة عالميا، إلى 7 شركات.