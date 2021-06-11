بوتين يمنح رتبا جديدة لعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الروسية

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رتبًا جديدة لعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الروسية، من بينها رتبة فريق أول لألكسندر تشايكو، الذي قاد مجموعة القوات الروسية في سوريا.

وجاء في المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "تمنح الرتب العسكرية ... رتبة الفريق أول لـ "يوري نيكولايفيتش غريخوف، ألكسندر يوريفيتش تشايكو".

وبالإضافة إلى ذلك، تم منح رتبة أميرال لقائد أسطول البحر الأسود الروسي، إيغور أوسيبوف، وفقا لما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

كما حصل 23 موظفا آخر في هيئات الشؤون الداخلية، والخدمة الداخلية والعدل على رتبة لواء شرطة. وأصبح اثنان من ضباط "روس غرافارديا" لواء شرطة، وحصل أربعة آخرون على رتبة لواء.

كما حصل أحد موظفي النيابة العسكرية على رتبة لواء عدل. وحصل أربعة من موظفي خدمة الإطفاء الحكومية على رتب خاصة برتبة ملازم أول في الخدمة الداخلية، وتسعة آخرين برتبة لواء.