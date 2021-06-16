روسيا تقوم بتطوير نسخة جديدة من مقاتلة "سو-57"

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بان وزارة الدفاع ومكتب التصميم في "سوخوي" يخططان لتطوير نسخة بمقعدين من مقاتلة الجيل الخامس "سو -57"، معدة للتصدير.

وبحسب تصريحات بوريسوف فإن هذا التعديل سيزيد من الطلب على المقاتلة بين العملاء الأجانب وقد يشكل طلبا إضافيا.

وأضاف بوريسوف "هناك إهتمام بهذه المقاتلة، وبرأي هذا الإهتمام سيزيد من عام لآخر، وسيصبح جيشنا مزودا بشكل كبير بهذه المقاتلة. وسينظر العملاء الأجانب كيف ستقوم بمهامها".

يذكر بان مقاتلة "سو-57" تنتمي للجيل الخامس من المقاتلات ومصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية، وقامت بأول رحلاتها في عام 2010.

كما تتميز بقدراتها العالية على المناورة وتجهيزها بأحدث إلكترونيات الطيران بالإضافة لنظام تسليحها الجديد، وتم تزويد المقاتلة بنظام التخفي.