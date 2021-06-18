الجيش الروسي يحصل على مدرعات جديدة... صور

وقال كيموف إنه "في عام 2021، سيتم تسليم 11 عربة مصفحة "نابارنيك" من عائلة "تايفون".
وفقًا لمصمم ريمدزيل، إيغور زاراخوفيتش، تم إنشاء مركبة نابارنيك على أساس المركبة المدرعة "تايفون-في دي في"، وقال إن "نابارنيك" وسيلة أكثر حداثة وأكثر أمنا لمرافقة القوافل".
صرح زاراخوفيتش للصحفيين بأن عمليات التسليم التسلسلية للمركبات المدرعة من طراز "تايفون-في دي في" إلى القوات المحمولة جواً ستبدأ في يوليو/تموز من هذا العام.
اكتملت اختبارات الحمومية لـ"تايفون-في دي في". وقال زاراخوفيتش إن التسليم التسلسلي لهذه الآلات سيبدأ الشهر المقبل.
كما أعدت ريمدزيل مركبة لإزالة الألغام مصفحة جديدة "كليش" لاختبارات الحكومة.
وقال زاراخوفيتش: "الآن تم إعداد مخطط حقل ألغام متنقل، تم إنشاؤه في إطار أعمال تطوير كليش، للاختبار الحكومي".
السيارة مصنوعة بالكامل على أساس المركبة المدرعة "تايفون-في دي في".
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