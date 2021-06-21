خبراء روس يدربون القناصة السوريين... فيديو

أجرى خبراء من الجيش الروسي دورة تدريبية كبيرة للقناصة السوريين في ريف حلب، تم تجهيز خط الرماية لإطلاق النار على مسافة 500 متر.

ودرب الخبراء القناصة، على وجه الخصوص، على كيفية صنع عباءات مموهة من مواد بسيطة ومتواجدة على سبيل المثال الحقائب لإخفاء أنفسهم عند الضرورة.

كما شارك القناصة السوريون تقنياتهم في التمويه، مثل بناء الحواجز من البراميل، التي تحتوي على العديد من الفتحات، يمكن أن يصبح كل منها ملاذا للقناص.

قال الرقيب في الجيش السوري أحمد علوش، "أنا واثق من نفسي، كل شيء على ما يرام بالنسبة لي، باستثناء مشكلة الريح عند القنص".

يشار إلى أن قناصة فرقة البنادق الآلية التابعة للجيش الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية، تدربوا، في وقت سابق، على تدمير الطائرات المسيرة لعدو افتراضي. معتمدين على الخبرة القتالية المكتسبة خلال عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا.