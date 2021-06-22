الأسطول الأمريكي السادس: مشاركة 5 آلاف عسكري و32 سفينة في تدريبات في البحر الأسود

أعلن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية رسمياً مشاركته في تدريبات Sea Breeze-2021 السنوية بالاشتراك مع البحرية الأوكرانية، والتي سيشارك فيها 5000 جندي و32 سفينة من 32 دولة.

ستجري التدريبات في الفترة من 28 يونيو/حزيران إلى 10 يوليو/تموز في البحر الأسود. في وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إنه تحت غطاء مناورات Sea Breeze، سيقدم الناتو لأوكرانيا أسلحة حديثة، سيتم نقلها لاحقًا إلى القوات والكتائب الوطنية في دونباس.

ووفقًا للبيان، يوفر Sea Breeze-2021 فرصة للعسكريين من الدول المشاركة للخضوع لتدريب واقعي لاكتساب الخبرة وتعزيز التفاعل.

لم تجر مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في أوكرانيا منذ عام 1997. منظمتا التدريبات هما أوكرانيا والولايات المتحدة.