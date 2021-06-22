مجلة تتحدث عن ميزة الغواصات الروسية

تمكن الجيل الجديد من الغواصات الروسية "ياسن" من توجيه ضربات بصواريخ كروز، أثناء وجودها في الرصيف، دون الغوص المسبق. في نفس الوقت تعتبر "ياسن" هي واحدة من أقوى الغواصات الهجومية في العالم.

وفقًا لـ Military Watch، يمكن أن ينشر على كل من هذه الغواصات من 32 إلى 40 صاروخ كروز بعيد المدى.

يقول المنشور: "إن القدرة على إطلاق صواريخ دون الغوص في الماء من المحتمل أن تكون ذات قيمة كبيرة للهجمات المفاجئة".

في الوقت نفسه، يتم الاقتباس برأي خبير مفاده، أنه لا يوجد دائمًا وقت للانتشار والخروج إلى المنطقة المخطط لها التي من المفترض أن تضرب منها. ويلاحظ أيضًا أن احتمال الهجوم من غواصة من الرصيف قد يكون مطلوبًا في المناطق الساخنة. على سبيل المثال، غواصة تقع على الساحل السوري في طرطوس، إذا لزم الأمر، ستكون قادرة على دعم القوات البرية بالنيران.

يمكن استخدام هذه القدرة لزيادة تركيز إطلاق النار. بعد أن تطلق الغواصة الصواريخ، تكون قادرة على تجديد الذخيرة على الفور قبل الخروج إلى البحر.