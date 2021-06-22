شركة "مالاخيت" الروسية: الغواصة النووية الصغيرة "غورغونا" تصبح منصة للغواصات المختلفة

صرح ممثل رسمي لـ"مالاخيت" بأن مشروع الغواصة النووية الصغيرة "غورغونا" ، التي يجري تطويرها في مكتب الهندسة البحرية في سانت بطرسبورغ "مالاخيت" ، ستصبح أساسًا للغواصات المستقبلية لأغراض مختلفة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يجري تطوير مشروع غورغونا كمنصة لإنشاء غواصات صغيرة لأغراض مختلفة".

وأكد أن غورغونا ستصبح غواصة واعدة جديدة مع مجمع تسليح متطور وستختلف في العديد من الحلول عن الغواصات الحالية لمكتب التصميم هذا. وبحسب قوله، فإن "مالاخيت" تطور مشروعًا جديدًا بمبادرة منها.