القوات الأمريكية تبدأ في نشر أنظمة الدفاع الصاروخي إيجيس في بولندا

بدأ الجيش الأمريكي في نشر أسلحة في قاعدة دفاع صاروخي يجري بناؤها في ريدزيكوفو بشمال بولندا.

وفقًا لوكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، بدأ الآن تركيب نظام Aegis Ashore الأرضي في بولندا. في الوقت نفسه، تم إجراء اختبارات سابقة لرادار SPY-1D (V) ونظام إطلاق النار(FCS) في ريدزيكوفو.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مشروع القاعدة العسكرية جاهز حاليا بنسبة 95٪. من المقرر الانتهاء من البناء في عام 2022.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن قاعدة الدفاع الصاروخي الأمريكية هذه في بولندا مصممة لاكتشاف وتعقب واعتراض الصواريخ الباليستية.