مصادر: الهند تختبر بنجاح صاروخا باليستيا جديدا له قدرات نووية

نجحت منظمة تطوير البحوث الدفاعية الهندية في اختبار إطلاق صاروخ باليستي من الجيل الجديد ذي قدرة نووية، اليوم الاثنين، حسبما أفادت مصادر حكومية لوكالة "سبوتنيك".

نيودلهي- سبوتنيك. تم إطلاق صاروخ "أجني بي" من جزيرة الدكتور عبد الكلام، اليوم في الساعة 10:55 صباحا (5:25 بتوقيت غرينتش) قبالة خليج البنغال.

الصاروخ هو نسخة متطورة من الصاروخ "أنجي" ويبلغ مداه بين 1000-2000 كيلومتر (620-1243 ميل).

وأكدت وزارة الدفاع أن الإطلاق التجريبي الأول من قاعدة عسكرية في الساحل الشرقي في ولاية أوديشا، قد تم بنجاح. وأعلنت في بيان أن "الصاروخ اتبع المسار المحدد بشكل نموذجي، ويلبي جميع أهداف المهمة بمستوى عالٍ من الدقة".

هنأ وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ منظمة تطوير البحوث الدفاعية الهندية على الإطلاق الناجح. وقال إن الصاروخ سيعزز قدرات الردع الهندية.