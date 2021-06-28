القوات الجوية الروسية تستخدم أسلحة أسرع من الصوت...تشق سماء سوريا..فيديو

نفذت القوات البحرية الروسية مهام بحرية في البحر الأبيض المتوسط والقوات الفضائية مناورات في شرق البحر الأبيض المتوسط. كان الموضوع الرئيسي هو صد الغارة الجوية.

تضمنت التدريبات طائرات "ميغ-31كي" القادرة على حمل أحدث صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت - وصلت هذه المقاتلات إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا عشية التمرين.

بالإضافة إلى ذلك، قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو-22إم3"، ومقاتلات "سو-35"، وقاذفات "سو-34" المقاتلة، وطائرات "إيل-38" و"تو-142إم كي" المضادة للغواصات، بالإضافة إلى طائرة الكشف "أ-50" البعيد المدى.

في البحر، شاركت خمس سفن في التدريبات، بما في ذلك طراد الصواريخ "موسكفا"، والفرقاطات "الأدميرال إيسن" و"الأدميرال ماكاروف"، وغواصتا "ستاري أوسكول" و"روستوف نا دانو".