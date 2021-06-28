حاملة طائرات بريطانية تراقب التدريبات الروسية في البحر المتوسط... فيديو

رصدت مقاتلة الجيل الخامس من طراز F-35 من حاملة الطائرات البريطانية الملكة إليزابيث مناورات السفن والطائرات الروسية في البحر المتوسط، وهو ما يمكن ملاحظته في فيديو تدريبات وزارة الدفاع الروسية.

تقوم سفن وغواصات فرقة العمل الدائمة للبحرية الروسية في المنطقة وحاملات الصواريخ الأسرع من الصوت ميغ-31كي والقاذفات بعيدة المدى من طراز تو-22إم3 والطائرات المضادة للغواصات بإجراء تدريبات في شرق البحر المتوسط ​​منذ 25 يونيو/حزيران.

يظهر الفيديو الذي تم تصويره من متن فرقاطة الأدميرال ماكاروف المشاركة في المناورات أولاً رحلة مقاتلة إف-35 حول السفن الروسية. ثم تظهرت قاذفتان روسيتان تحملان صواريخ ثقيلة من طراز تو-22إم3 برفقة مقاتلة سو-35 وهي تحلق فوق الفرقاطة. كما تمر مقاتلة F-35 في اتجاهها بعد ذلك بقليل وعلى ارتفاع منخفض.