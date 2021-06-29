روسيا تقدم أحدث طائراتها إلى زوار معرض "ماكس- 21"

ستعرض روسيا أحدث طائرتين من صنعها في معرض "ماكس-21" المقام في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة موسكو.

وصرح ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" التي ترعى المعرض، أن الشركة ستعرض طائرتي "إيل- 112في" و"إيل- 114- 300" لأول مرة في معرض "ماكس- 21".

و"إيل- 112في" هي طائرة عسكرية مخصصة لأغراض النقل. أما "إيل- 114- 300" فهي طائرة مدنية مخصصة لنقل المسافرين بطريق الجو.

ودعت شركة تصدير الأسلحة الروسية ممثلي 65 دولة لزيارة معرض "ماكس- 21" الذي ستنطلق فعالياته في 20 يوليو/تموز وتستمر حتى 25 يوليو. وذكر جهاز الإعلام التابع للشركة نقلا عن مديرها العام أن الشركة ستعرض لهم لأول مرة طائرتي "إيل- 112في" و"إيل- 114- 300" ومروحيات "كا- 32أ11إم" و"أنسات- إم" و"مي- 171أ3" وأيضا منظومة صواريخ "إس- 350 فيتياز" المضادة للطائرات.

ويعد معرض "ماكس" واحدا من أكبر المعارض الدولية للطيران.