فرقاطة هولندية تصاب بالشلل عند حدود روسيا... ما السبب؟

حاول حلف شمال الأطلسي أخيرا استفزاز روسيا عبر محاولة خرق حرمة حدودها في البحر الأسود بواسطة سفينتين حربيتين، بريطانية وهولندية.

وباءت المحاولتان الاستفزازيتان بالفشل، إذ تصدت مقاتلات سلاح الجو الروسي للمدمرة البريطانية "ديفيندر" والفرقاطة الهولندية "يفيرتسن" وأجبرتهما على الابتعاد عن الحدود الروسية.

والمثير للاهتمام في ما يخص الفرقاطة الهولندية أن وزارة الدفاع الهولندية أعلنت عن تعطل إلكترونياتها حين أوقفتها المقاتلات الروسية.

ورأت شركة إنترنت "سوهو" الصينية، التي تعد واحدة من أكبر الشبكات الإخبارية العالمية، أن المعدات الإلكترونية للفرقاطة الهولندية لم تتعطل هكذا بالصدفة، مرجحة أن يكون العطب الذي أصاب إلكترونيات الفرقاطة الهولندية نتيجة لهجوم وسائل التشويش الإلكتروني والإعاقة التشويشية الروسية المتواجدة في شبه جزيرة القرم وتملكها طائرات سلاح الجو الروسي أيضا.

وبحسب "سوهو"، فإن الهجوم الإلكتروني يمثل أفضل طريقة لإخطار الضيوف غير المرغوب فيهم بأن عليهم أن يرحلوا.

وقال كاتب المقال الذي نشرته جريدة "سوهو" الإلكترونية: "رأينا كيف أن الجيش الروسي أصاب معدات الفرقاطة الهولندية بالشلل بسهولة".

وأضاف: "وقفت الفرقاطة الهولندية فجأة عاجزة أمام وسائل الحرب الإلكترونية الروسية".