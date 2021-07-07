الأسطول الروسي يتعقب سفينة حربية إسبانية دخلت البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات أسطول البحر الأسود تتعقب تحركات سفينة تابعة للبحرية الإسبانية دخلت مياه البحر الأسود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "بدأت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود في مراقبة تحركات السفينة الدورية التابعة للبحرية الإسبانية التي دخلت البحر الأسود في 7 تموز/يوليو 2021، للمشاركة في تدريبات "سي بريز2021" متعددة الجنسيات للقوات المسلحة لدول الناتو وشركائها".

وتجري مناورات "سي بريز 2021" لحلف الناتو في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، ويشارك في هذه المناورات، التي توصف بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة منذ عام 1997، 5 آلاف جندي و32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز، من 32 دولة تستضيفها القوات البحرية الأمريكية والأوكرانية.

وتوصف هذه المناورات التي تجرى في الفترة من 28 حزيران/ يونيو إلى 10 تموز/ يوليو الجاري، بأنها حدث مهم لحلف الناتو على الرغم من مشاركة العشرات من الدول غير الأعضاء في الحلف فيها بصفة مشارك أو مراقب بينها دول عربية.