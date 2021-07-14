روسيا تساهم بإنشاء مخفر حدودي في طاجيكستان

كشف مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، عن بدء العمل في مشروع إنشاء مخفر حدودي جديد في طاجيكستان.

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشروع إنشاء المخفر الحديث على حدود طاجيكستان مع أفغانستان دخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن روسيا تساهم في هذا المشروع، وقد رصدت الاعتمادات اللازمة لتنفيذه".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أثناء قيامه بزيارة إلى طاجيكستان، في مايو/أيار الماضي، أن روسيا وطاجيكستان قد توقعان قريبا اتفاقية إنشاء المخفر الحديث على الحدود الطاجيكية الأفغانية، وأشار إلى أن روسيا ستقدم المساعدة المالية.

ولا بد من الإشارة إلى وجود تخوفات من احتمال تفاقم الوضع في مناطق الحدود الأفغانية، بعد توقيع اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" الأفغانية (المحظورة في روسيا)، فقد تعهدت الولايات المتحدة بموجب هذه الاتفاقية بسحب قواتها من أفغانستان قبل 11 سبتمبر/أيلول 2021، في حين تفاقم الوضع في أفغانستان حيث بدأت حركة "طالبان" هجومها على المدن الكبيرة، وقد احتلت أجزاء كبيرة من أراضي أفغانستان.